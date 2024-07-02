Министр обороны отменил запрет на надгробную надпись "Господь отомстит за его кровь"

Министр обороны Йоав Галант принял рекомендацию Общественной комиссии по увековечению памяти павших воинов и разрешил по просьбе семьи добавлять к имени погибшего на надгробной плите аббревиатуру הי"ד ("Господь отомстит за его кровь"). Об этом сообщила новостная служба телеканала "Решет-13".

Около двух недель назад брат погибшего в Газе капитана Исраэля Юдкина рассказал израильским журналистам об отказе министерства обороны добавить к имени его брата аббревиатуру, которая в соответствии с традицией указывает на то, что покойный был убит на почве национальной вражды. Дов Юдкин рассказал, что в министерство обороны обращалась его мать, но ей было отказано в просьбе на том, основании "что нельзя призывать к мести". Дов Юдкин рассказал, что его брат вырос в ультраортодоксальном окружении, проходил службу в батальоне "Нецах Йегуда", и для семьи крайне важно, чтобы эта надпись появилась на надгробии. Он призвал государство проявить уважение к ультраортодоксальной общине.

После интервью Исраэля Юдкина спикер Кнессета Амир Охана обратился к к министру обороны Йоаву Галанту и начальнику Генштаба с просьбой пересмотреть правила.