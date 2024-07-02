В Газу доставлены медоборудование для больниц и донорская кровь

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что в сектор Газы доставлено медицинское оборудование, лекарства и препараты для анестезии.

Гуманитарная помощь для жителей сектора Газы была отправлена Иорданией, в нее также вошла тысяча порций донорской крови.

Гуманитарная помощь была доставлена в Газу через КПП "Эрез".