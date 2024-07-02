x
02 июля 2024
|
последняя новость: 19:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2024
|
02 июля 2024
|
последняя новость: 19:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газу доставлены медоборудование для больниц и донорская кровь

время публикации: 02 июля 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 19:00
В Газу доставлены медоборудование для больниц и донорская кровь
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что в сектор Газы доставлено медицинское оборудование, лекарства и препараты для анестезии.

Гуманитарная помощь для жителей сектора Газы была отправлена Иорданией, в нее также вошла тысяча порций донорской крови.

Гуманитарная помощь была доставлена в Газу через КПП "Эрез".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июля 2024

Источники в Газе: по требованию ЦАХАЛа из больницы в Хан-Юнисе эвакуированы пациенты и медики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2024

ШАБАК прокомментировал причины освобождения директора "Шифы" и других заключенных: нехватка мест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2024

Директор больницы "Шифа" освобожден из тюрьмы: скандал в руководстве Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2024

Минздрав ХАМАСа: за последние сутки в Газе убиты 40 человек, более 220 ранены