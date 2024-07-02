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Израиль

Женщина ворвалась в чужую квартиру, взяла младенца и угрожала ножом его родителям

время публикации: 02 июля 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 17:10
Женщина ворвалась в чужую квартиру, взяла младенца и угрожала ножом его родителям
Shir Torem /Flash90

В ночь на вторник, 2 июля, ссотрудники полиции Ашдода арестовали женщину в возрасте около 30 лет, страдающую психическим заболеванием, которая ворвалась в чужую квартиру, пыталась похитить маленького ребенка и угрожала его родителям ножом.

По сообщению пресс-службы полиции, женщина, жительница юга страны, проникла в квартиру на улице Авраам Шапира в Ашдоде. Она вошла в спальню, где спал трехмесячный младенец, и взяла его на руки, утверждая, что это ее ребенок. Затем женщина прошла на кухню, взяла нож и угрожала этим ножом родителям малыша.

Услышавший крики сосед пришел на помощь пострадавшим, он вошел в квартиру и ударил нападавшую сковородкой, что позволило родителям забрать у женщины своего сына. На место происшествия была вызвана полиция.

Прибывшие сотрудники полиции арестовали женщину по подозрению в незаконном проникновении, в похищении, хранении холодного оружия и угрозах. Мировой суд продлил срок содержания подозреваемой до 7 июля при условии помещения ее в больницу для психиатрического освидетельствования.

Израиль
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