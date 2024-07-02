Анонимные генералы ЦАХАЛа заявили о желательности прекращения огня. Нетаниягу против

Высокопоставленные генералы в Армии обороны Израиля хотели бы заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газы, даже если ХАМАС пока останется у власти. По их мнению, перемирие является лучшей возможностью освободить 120 удерживаемых в секторе Газы израильских заложников – как живых, так и мертвых. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шестерых бывших и нынешних высокопоставленных представителей служб безопасности, не указывая их имен и должностей.

Они полагают, что перемирие с ХАМАСом облегчит и достижение соглашения о прекращении огня с "Хизбаллой". И хотя TNYT не указывает имен своих источников, оно упоминает о так называемом "Форуме генштаба ЦАХАЛа", в который входят примерно 30 высокопоставленных генералов, начиная с главы Генштаба Герци А-Леви – командующих армией, ВВС, военным флотом и военной разведкой.

Издание также указывает, что такое мнение говорит об углубляющемся расколе между военным и политическим руководством в Израиле: как известно, глава правительства Биньямин Нетаниягу выступает против прекращения огня, которое позволит ХАМАСу уцелеть в войне.

Сам глава правительства Биньямин Нетаниягу, комментируя публикацию The New York Times, подчеркнул: "Я не знаю, кто эти неназванные источники, но я здесь для того, чтобы однозначно дать понять: этого не случится. Мы завершим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию ХАМАСа и освобождение всех наших заложников. Эти цели поставило перед ЦАХАЛом политическое руководство Израиля, и у ЦАХАЛа есть все средства для их достижения".

Нетаниягу заявил о недопустимости поддаваться "пораженческим настроениям", будь то под диктовку The New York Times или под чью-нибудь еще.