Действия ЦАХАЛа в секторе Газы: уничтожен туннель между Рафиахом и Хан-Юнисом
время публикации: 02 июля 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 15:23
Подразделения ЦАХАЛа, действующие на юге сектора Газы проникли на важный объект подземной инфраструктуры – узел, связывающий многочисленные туннели, использовавшиеся террористическими группировками.
Войска также обнаружили и уничтожили подземный туннель, связывавший район Хан-Юниса с районом Рафиаха. Его длина составляла 2,5 километра, а глубина пролегания достигала 39 метров.