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Израиль

Действия ЦАХАЛа в секторе Газы: уничтожен туннель между Рафиахом и Хан-Юнисом

время публикации: 02 июля 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 15:23
Действия ЦАХАЛа в секторе Газы: уничтожен туннель между Рафиахом и Хан-Юнисом
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Подразделения ЦАХАЛа, действующие на юге сектора Газы проникли на важный объект подземной инфраструктуры – узел, связывающий многочисленные туннели, использовавшиеся террористическими группировками.

Войска также обнаружили и уничтожили подземный туннель, связывавший район Хан-Юниса с районом Рафиаха. Его длина составляла 2,5 километра, а глубина пролегания достигала 39 метров.

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