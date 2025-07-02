Действия ЦАХАЛа в секторе Газы: уничтожен туннель между Рафиахом и Хан-Юнисом

Подразделения ЦАХАЛа, действующие на юге сектора Газы проникли на важный объект подземной инфраструктуры – узел, связывающий многочисленные туннели, использовавшиеся террористическими группировками.

Войска также обнаружили и уничтожили подземный туннель, связывавший район Хан-Юниса с районом Рафиаха. Его длина составляла 2,5 километра, а глубина пролегания достигала 39 метров.