Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб сержант Янив Михалович, 19 лет, из Реховота, боец 82-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

В том же бою были тяжело ранены командир танка и боец 82-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

Также сообщается о тяжелом ранении на севере сектора Газы бойца элитного подразделения "Эгоз" бригады "Коммандо".

По данным СМИ, 2 июля около 8 часов утра в здание на востоке города Газы, в котором находились бойцы подразделения "Эгоз", была запущена противотанковая ракета. Двое получили ранения от легких до средней тяжести. Во время эвакуации раненых еще одна противотанковая ракета была запущена в сторону израильского танка. В результате этого обстрела Янив Михалович погиб, еще три бойца были ранены, состояние двоих – тяжелое.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погиб 881 военнослужащий ЦАХАЛа.