Житель Лода, застреливший племянника на глазах его детей, приговорен к пожизненному сроку

Окружной суд Центрального округа приговорил 61-летнего жителя Лода Омара Мусу к пожизненному заключению и 11 годам тюрьмы, а также к выплате компенсации в размере 258 тысяч шекелей семье жертвы.

Ранее Муса был признан виновным в убийстве в июле 2022 года своего племянника Нихада Мусы, которого он расстрелял в автомобиле на глазах жены и детей. Жена убитого была тяжело ранена.

По данным следствия, причиной убийства стал конфликт, связанный с тем, что в прошлом Нихад Муса был агентом полиции и способствовал аресту наркоторговцев.

Зять Омара Мусы, Мухаммад Абу-Ганем, признанный виновным в соучастии в убийстве, приговорен к 8 годам тюрьмы и выплате 180 тысяч шекелей компенсации.