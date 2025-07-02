В коалиции намерены предложить Ганцу место в правительстве

В коалиции намерены предложить партии "Кахоль Лаван" присоединиться к правительству. Об этом сообщает "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, это предложение должно нейтрализовать возможные последствия выхода из коалиции партий "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит", на фоне сделки с ХАМАСом.

Присоединение "Кахоль Лаван" к коалиции поможет, по замыслу авторов идеи, погасить очаги сопротивления на правом фланге фракции "Ликуд".

Из пресс-службы "Кахоль Лаван" передали: "Мы ничего не знаем о таком предложении. Как уже говорили, мы предоставим сеть безопасности, оставаясь вне правительства, если это будет необходимо для возвращения заложников и правильных дипломатических шагов. Израиль прежде всего".