В Иерусалиме машина сбила 5-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде
время публикации: 02 июля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 17:47
На улице Петах-Тиква в Иерусалиме автомобиль сбил пятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик при падении ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние критическое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025