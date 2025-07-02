В Иерусалиме машина сбила 5-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде

На улице Петах-Тиква в Иерусалиме автомобиль сбил пятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик при падении ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.