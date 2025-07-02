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Израиль

В Иерусалиме машина сбила 5-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде

Мада
ДТП
время публикации: 02 июля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 17:47
В Иерусалиме машина сбила 5-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде
Пресс-служба МАДА

На улице Петах-Тиква в Иерусалиме автомобиль сбил пятилетнего ребенка, катавшегося на велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик при падении ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек", его состояние критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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