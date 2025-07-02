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Израиль

Биньямин Нетаниягу посетил базу Службы тыла: "Вы спасли множество жизней"

Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 02 июля 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 20:22
Биньямин Нетаниягу посетил базу Службы тыла: "Вы спасли множество жизней"
Фото: Хаим Цах, GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил сегодня базу Службы тыла вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Службы генерал-майором Рафи Мило.

Премьер-министр заслушал доклад о работе Службы тыла во время операции "Народ как лев" и похвалил солдат и командиров, которые эвакуировали мирных жителей из-под завалов и спасли много жизней.

"Вы проделали потрясающую работу, в мире ничего подобного нет. В сотрудничестве с населением, организациями по чрезвычайным ситуациям и властями вы спасли множество жизней", – цитирует премьер-министра его пресс-служба.

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