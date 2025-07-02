ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации террористов, причастных к гибели семи военнослужащих

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение о ликвидации в секторе Газы двух террористов, причастных к гибели семи военнослужащих в Хан-Юнисе 24 июня 2025 года.

Боевики ХАМАСа Масаб Ясер Абдалла Галабан и Абд аль-Латиф Муса Хаджадж Барбах были ликвидированы ударом с воздуха по наводке ШАБАКа и сил 188-й бригады.

Напомним, что 24 июня боевики ХАМАСа подорвали БТР "Пума". В инциденте погибли лейтенант Матан Шай Яшиновски, 21 год, из Кфар-Йоны, командир взвода, старший сержант Алон Давидов, 21 год, из Кирьят-Яма, военный медик, старший сержант Ронель Бен-Моше, 20 лет, из Реховота, старший сержант Нив Радиа, 20 лет, из Эльяхина, сержант Ронен Шапиро, 19 лет, из Мазкерет-Батьи, сержант Шахар Маноав, 21 год, из Ашкелона, сержант Мааян Барух Перлштейн, 20 лет, из Ашкелона.