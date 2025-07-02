Впервые с 7 октября: населенные пункты на границе Газы – не закрытая военная зона

Командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор подписал распоряжении об отмене режима закрытой военной зоны с населенных пунктов, расположенных на границе сектора Газы. Режим действовал с "черной субботы" 7 октября 2023 года.

В то же время часть дорог вокруг сектора останутся закрытой военной зоной, поскольку это необходимо для обеспечения военных действий в Газе.

Напомним: 29 июня правительство Израиля приняло решение, согласно которому, угрозы безопасности для этих населенных пунктов больше нет, и жители могут вернуться в свои дома. Следует отметить, что немалая часть этих домов еще не восстановлена.