ЦАХАЛ: перехвачены две ракеты, запущенные из сектора Газы, в сторону Сдерота

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из северной части сектора Газы в сторону Сдерота, обе успешно перехвачены силами ПВО.

В 18:47 сигнал системы раннего предупреждения прозвучал в Сдероте и Ибиме.

Ответственность за этот обстрел взяли на себя "Бригады Аль-Кудс" (боевое крыло "Исламского джихада").

Второй день подряд израильская территория подвергается обстрелам из Газы. Днем ранее сигналы тревоги звучали в населенных пунктах Мивтахим, Амиоз, Нир Ицхак, При-Ган. Были сбиты две ракеты, запущенные из южной части сектора.

В среду, 2 июля, впервые с 7 октября 2023 года населенные пункты на границе с Газой больше не являются закрытой военной зоной. Приказ о снятии режима закрытой зоны подписан командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Асором. В то же время часть дорог вокруг сектора останутся закрытой военной зоной, поскольку это необходимо для обеспечения военных действий в Газе.