Житель Рамаллы, сбивший насмерть Барака Мешулама, приговорен к 20 годам тюрьмы

Окружной суд по делам несовершеннолетних приговорил 20-летнего жителя Рамаллы, сбившего насмерть в 2022 году сотрудника полиции Барака Мешулама, к 20 годам тюремного заключения. Он также приговорен к условному сроку, лишению водительских прав на 15 лет. Кроме того, он должен будет выплатить семье погибшего полицейского компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

Дело рассматривалось судом по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент преступления не исполнилось 18 лет. По этой же причине его имя не публикуется.

В ночь на 17 июля 2022 года житель Рамаллы, угнавший автомобиль, при попытке прорвать полицейский блокпост насмерть сбил сотрудника полиции Барака Мешулама. У Барака остались двое маленьких детей.

Угонщик утверждает, что не помнит того, как сбил полицейского. По его словам, он пытался объехать машину полиции, преградившую ему дорогу, и не справившись с управлением, врезался в столб. Он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Как сообщала пресс-служба полиции, подозреваемый управлял автомобилем, который, предположительно, был угнан в Гуш-Дане. Полицейские на блокпосте потребовали от угонщика остановиться, но он сбил полицейского и скрылся.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый незаконно находился на израильской территории, он угнал автомобиль и планировал выехать на нем в Палестинскую автономию. Полиция получила данные об угоне от компании Ituran. Автомобиль был отслежен и замечен около развязки Ганот. Полицейские начали преследование угонщика, включив сирену и несколько раз через громкоговоритель призвав его остановиться – на иврите и на арабском языке. Но угонщик не реагировал и пытался оторваться от преследования. По данным следствия, он ехал со средней скоростью 145 км/ч. Сотрудник полиции Барак Мешулам выехал к перекрестку Раанана, чтобы блокировать движение угнанного автомобиля. Он успел положить на трассу ленту с шипами и поставил свою машину так, чтобы угонщик не мог ее объехать. Угонщик на высокой скорости протаранил временный блокпост, насмерть сбив Барака Мешулама. Потом он бросил разбитую машину и попытался убежать, но в итоге был задержан в Кфар-Сабе.