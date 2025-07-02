На пляже Гордон в Тель-Авиве идет реанимация извлеченного из воды мужчины
время публикации: 02 июля 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:05
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, которого вытащили из воды на пляже Гордон в Тель-Авиве. К прибытию медиков пострадавший, мужчина в возрасте около 50 лет, был без сознания и без признаков жизни.
Начав реанимацию, медики погрузили мужчину в машину интенсивной терапии и повезли в больницу в критическом состоянии.
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