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Израиль

За и против сделки. Политическая система реагирует

Ликуд
Гидеон Саар
Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 02 июля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 11:53
За и против сделки. Политическая система реагирует
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") опубликовал заявление, согласно которому он заинтересован сформировать блок с министром финансов Бецалелем Смотричем ("Ционут Датит") по предотвращению заключения сделки с ХАМАСом.

Одновременно был опубликовано скриншот обращения представителей Бен-Гвира к представителям Смотрича с просьбой о встрече. Журналисты утверждают, что обращение к Смотричу последовало после того, как министр национальной безопасности уведомил о нем прессу.

В окружении Смотрича заявили, что не получили никакого обращения от Бен-Гвира. "Победа над ХАМАСом слишком важна, а жизни заложников слишком дороги, чтобы превращать это в повод для медийных и политических манипуляций", – заявляют приближенные министра финансов.

Одновременно министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что "в правительстве и в народе есть большинство в поддержку проекта освобождения заложников". "Если будет возможность освободить их, ее нельзя упустить", – сказал Саар.

Министр диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") заявил в ответ на слова Саара, что упомянутый проект не был представлен на заседании правительства.

А глава оппозиции Яир Лапид вновь предложил Нетаниягу помощь в утверждении сделки.

"Нетаниягу, у Бен Гвира и Смотрича 13 голосов – у вас есть 23 голоса от меня в качестве страховочной сетки для сделки по освобождению заложников. Нам нужно вернуть всех домой сейчас", – говорится в заявлении главы "Еш Атид".

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