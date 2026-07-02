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Израиль

Задержаны восемь участников акции с требованием создания комиссии по расследованию 7.10

Акции протеста
время публикации: 02 июля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 19:52
Задержаны восемь участников акции с требованием создания комиссии по расследованию 7.10
Sharon Leibel/Flash90

Полиция сообщает о разгоне акции с требованием создания государственной комиссии по расследованию обстоятельств резни 7 октября 2023 года после того, как несколько десятков участников акции перегородили скоростную трассу Аялон.

Восемь участников акции были задержаны за нарушение общественного порядка. Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы заранее подготовились к проведению согласованной акции в соответствии с условиями, установленными для ее организаторов.

Однако, по утверждению полиции, незадолго до этого группа нарушителей закона перекрыла полосы движения на шоссе Аялон, создав реальную угрозу для жизни людей и безопасности дорожного движения.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции участники акции были удалены с проезжей части в течение нескольких минут, после чего движение транспорта было полностью восстановлено.

В полиции подчеркивают: право на протест является одним из основополагающих принципов демократического государства, и полиция обеспечивает возможность проведения демонстраций, пока они проходят в рамках закона. Вместе с тем полиция не допустит нарушений общественного порядка, препятствования свободе передвижения и любых действий, способных поставить под угрозу безопасность населения.

Израиль
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