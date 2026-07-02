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Израиль

Задержан подозреваемый в попытке автомобильного теракта в Гуш-Эционе

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июля 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 19:17
Задержан подозреваемый в попытке автомобильного теракта в Гуш-Эционе
Фото: В.Хашламун/Flash90

ЦАХАЛ и министерство обороны сообщили о задержании подозреваемого в попытке наезда на военнослужащих в районе деревни Бейт-Умар в зоне ответственности территориальной бригады "Эцион".

В ходе поисковой операции и преследования подозреваемый был задержан в районе КПП "Мецадот Йегуда" (округ Иудея) и передан службам безопасности для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее в четверг военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники полиции были срочно вызваны в район деревни Бейт-Умар после сообщения о попытке автомобильного теракта.

В результате попытки теракта никто не пострадал.

Израиль
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ЦАХАЛ сообщает о попытке автомобильного теракта в Гуш-Эционе, пострадавших нет