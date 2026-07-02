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Израиль

ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента с привязанным к кровати палестинцем

Газа
ЦАХАЛ
Расследование
время публикации: 02 июля 2026 г., 18:39 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 18:39
ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента с привязанным к кровати палестинцем
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ЦАХАЛе установили причастных к съемке палестинского задержанного, кадры с которым были опубликованы арабскими СМИ на прошлой неделе.

На этих кадрах задержанный палестинец в трусах связан и привязан к складной полевой кровати, а через кабель, которым он привязан к кровати, продета швабра, чтобы задержанный не мог шевелиться. По утверждению палестинских источников, запись сделана в секторе Газы.

Как сообщает новостная служба "Кан", по данному инциденту проводится командирское расследование, и причастные к инциденту будут привлечены к ответственности по результатам расследования.

Изначально после появления снимка в ЦАХАЛе сообщали, что не удалось достоверно установить подразделение, причастное к инциденту, время съемки, а также подтвердить подлинность изображения и источник его распространения.

Израиль
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