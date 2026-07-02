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Израиль

Житель Таркумии задержан по подозрению в похищении военнослужащего ЦАХАЛа

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 02 июля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 18:02
Житель Таркумии задержан по подозрению в похищении военнослужащего ЦАХАЛа
Wisam Hashlamoun/Flash90

Полиция задержала жителя деревни Таркумия, подозреваемого в причастности к похищению и незаконному удерживанию военнослужащего ЦАХАЛа, произошедшему около недели назад. В полиции рассматривают инцидент как криминальный: по всей видимости, речь идет о конфликте на почве финансовых взаимоотношений.

Напомним, неделю назад сотрудники полиции Иудеи и Самарии эвакуировали военнослужащего ЦАХАЛа из палестинского города Таркумия. По предварительным данным, он оказался там в связи с уголовным инцидентом. Расследование в отношении военнослужащего передано военной полиции.

Незадолго до этого израильские службы безопасности получили от палестинских коллег информацию о человеке в форме ЦАХАЛа, который находился в центре Таркумии в наручниках. Сотрудники полиции участка Хеврона оперативно прибыли на место и приняли военнослужащего. После этого он был доставлен в безопасное место – в полицейский участок в Хевроне.

По данным полиции, задержанный – военнослужащий срочной службы, житель юга Израиля. Первичная проверка показала, что, предположительно, инцидент связан с уголовным конфликтом. В момент происшествия военнослужащий был без оружия.

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