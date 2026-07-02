x
02 июля 2026
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 18:21
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован боевик "Хизбаллы", выбравшийся из туннеля к северу от крепости Бофор

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 18:18
Ликвидирован боевик "Хизбаллы", выбравшийся из туннеля к северу от крепости Бофор
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в четверг 2 июля бойцы подразделения "Эгоз", 36-й дивизии, обнаружили боевика террористической организации "Хизбалла", который выбрался из одного из выходов подземной инфраструктуры на хребте Али ат-Тахер к северу от крепости Бофор, в зоне безопасности, где действуют израильские войска.

После обнаружения военно-воздушные силы по наведению наземных подразделений нанесли удар и ликвидировали боевика, представлявшего непосредственную угрозу для израильских сил.

Израильские военнослужащие продолжают действовать в районе хребта Али ат-Тахер и не позволяют боевикам "Хизбаллы" покидать подземные сооружения и передвигаться по этому району.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2026

1000-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии