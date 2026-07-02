Ликвидирован боевик "Хизбаллы", выбравшийся из туннеля к северу от крепости Бофор

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в четверг 2 июля бойцы подразделения "Эгоз", 36-й дивизии, обнаружили боевика террористической организации "Хизбалла", который выбрался из одного из выходов подземной инфраструктуры на хребте Али ат-Тахер к северу от крепости Бофор, в зоне безопасности, где действуют израильские войска.

После обнаружения военно-воздушные силы по наведению наземных подразделений нанесли удар и ликвидировали боевика, представлявшего непосредственную угрозу для израильских сил.

Израильские военнослужащие продолжают действовать в районе хребта Али ат-Тахер и не позволяют боевикам "Хизбаллы" покидать подземные сооружения и передвигаться по этому району.