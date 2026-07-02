И.О. гендиректора "Битуах Леуми": "Родители расценивают пособия детей с аутизмом как доход"

Исполняющий обязанности генерального директора Института национального страхования "Битуах Леуми" Цвика Коэн оказался в центре скандала после его выступления на конференции Института Брукдейла в Иерусалиме, где он выразил возмущение по поводу роста количества детей с диагностированным расстройством аутистического спектра и съязвил о том, что "родители этих детей хвастаются, что сорвали куш".

По словам Коэна, раньше семьи скрывали такой диагноз, однако ситуация изменилась после того, как за аутизм стали назначать высокие выплаты. "Сегодня люди пишут в социальных сетях, что они сорвали куш, обманули "Битуах Леуми", потому что их ребенку поставили диагноз аутизм", – цитирует заявление Коэна "Шавим".

"Каждые четыре года число детей с аутизмом удваивается. Это невероятные цифры", – заявил И.О. генерального директора "Битуах Леуми". По его мнению, рост числа диагнозов объясняется не только повышением осведомленности, но и тем, что семьи рассчитывают на получение пособия. "Люди понимают, что это дополнительный доход. Они больше не стесняются этого", – заявил он.

Он добавил, что в настоящее время дети с расстройством аутистического спектра получают полное пособие независимо от степени нарушений, и сообщил о создании совместной с минздравом рабочей группы, которая должна разработать систему дифференциации выплат. Коэн также выразил мнение, что многие семьи обращаются за платными диагнозами, сравнив это с получением фиктивных больничных. 7

Ассоциация "АЛУТ", объединяющая семьи людей с аутизмом, резко осудила высказывания Коэна. В организации подчеркнули, что из-за огромных очередей и невозможности своевременно пройти диагностику в государственной системе многие семьи вынуждены обращаться в частные клиники, но цель этих людей – не получение пособий, а скорейшее начало необходимой реабилитации и коррекционной терапии для детей, поскольку промедление негативно сказывается на шансах ребенка на социализацию.

В "АЛУТ" также отметили, что открытое отношение семей к диагнозу является признаком более инклюзивного общества, а не следствием материальной заинтересованности. Кроме того, в организации подчеркнули, что наличие нескольких детей с аутизмом в одной семье объясняется доказанной генетической предрасположенностью, а не стремлением получать дополнительные выплаты.

Пресс-служба "Битуах Леуми", комментируя высказывания И.О. гендиректора ведомства, заявила, что слова Коэна "были вырваны из контекста". Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать права детей с аутизмом и их семей, а высказывания Цвики Коэна связано со случаями мошенничества, когда отдельные граждане подделывали документы для незаконного получения пособий. В заявлении также говорится, что служба относится "с глубоким уважением" к людям с инвалидностью, пострадавшим от терактов, нуждающимся в уходе и детям с расстройством аутистического спектра.