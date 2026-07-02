ЦАХАЛ ответил на отчеты госконтролера о эвакуации раненых 7 октября и медицинской реабилитации

ЦАХАЛ опубликовал реакцию на отчеты государственного контролера, посвященные эвакуации раненых 7 октября 2023 года и медицинской реабилитации раненых военнослужащих в ходе войны.

В Армии обороны Израиля заявили, что рассматривают лечение и эвакуацию раненых как "ценностный вопрос первостепенной важности", но признали: 7 октября ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите населенных пунктов западного Негева.

В ответе ЦАХАЛа говорится, что число раненых, которых в тот день должны были эвакуировать дивизия "Газа" и Южное командование, было слишком большим по сравнению с возможностями эвакуации в условиях тяжелых боев. В армии подчеркивают, что военнослужащие и медики на местах "сделали все возможное", чтобы как можно быстрее эвакуировать раненых из населенных пунктов и с военных баз в больницы, одновременно оказывая первую жизненно необходимую помощь.

По версии ЦАХАЛа, эвакуация велась при постоянно меняющихся приоритетах: военные одновременно должны были отражать атаку террористов, добиваться оперативного контроля на местах и спасать жизни. В армии утверждают, что в течение суток поддерживалась постоянная связь между Южным командованием и МАДА, проводились оценки ситуации, медицинская картина передавалась соответствующим структурам, а также определялись пункты передачи раненых. Через несколько часов после начала нападения, говорится в документе, Южное командование распространило приказ, включавший меры по лечению и эвакуации раненых, в том числе создание пунктов передачи, выделение сил для наземной и вертолетной эвакуации, открытие медицинского оперативного штаба командования и привлечение дополнительных сил Медицинского корпуса.

Отдельно ЦАХАЛ подчеркивает, что определение больниц для эвакуации и распределение пациентов между медицинскими учреждениями находится не в ответственности Командования тыла, а в ведении минздрава и высшего органа по госпитализации. Командование тыла, как сказано в ответе, должно помогать минздраву по его запросу, однако 7 октября 2023 года такой запрос не поступал.

В армии также ответили на вопрос о координации со службой скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). В документе говорится, что утром 7 октября возможности эвакуации дивизии "Газа" были фактически выведены из строя, а многие подразделения дивизии, включая медицинские команды, оказались заблокированы на своих базах под атакой террористов, поэтому их способность помогать была ограничена. В ЦАХАЛе утверждают, что информация, поступавшая от МАДА, была общей и не включала точные места и контактных лиц, тогда как данные из других источников содержали конкретные сведения о десятках раненых; именно поэтому усилия по вертолетной эвакуации направлялись туда, где имелась более точная информация.

ЦАХАЛ также оспорил утверждения, связанные с системой МАДА, установленной в дивизии "Газа". В армии заявили, что МАДА не проводила с ЦАХАЛом учений по использованию этой системы, представители медицинской службы дивизии ее не знали, а в течение 7 октября ни один представитель МАДА не направил военных медиков к этой системе, хотя те запрашивали информацию о раненых и их местонахождении. В ЦАХАЛе отметили, что в рамках извлечения уроков все средства контроля МАДА теперь отображаются в армейских медицинских оперативных штабах, что должно улучшить общую картину и координацию.

Кроме того, армия указала, что добровольческая спасательная служба "Ихуд Ацала" не определена как вспомогательная организация по закону о гражданской обороне, поэтому у Командования тыла нет полномочий задействовать ее или проводить с ней учения на случай чрезвычайной ситуации. При этом ЦАХАЛ заявил, что Командование тыла продолжит участвовать в соответствующих процессах обучения и извлечения уроков, которые будут вести минздрав и вспомогательные организации.

В отдельной части ответа, посвященной медицинской реабилитации раненых военнослужащих, ЦАХАЛ заявил, что ценит военнослужащих срочной службы и резервистов, получивших физические и психические травмы, и желает им полного выздоровления. В армии сообщили, что медицинская информация о военнослужащих содержится в армейских компьютерных системах, а сотрудники отдела реабилитации имеют доступ к соответствующим данным. При этом армейские медики напрямую не видят лечение, которое проводится в отделе реабилитации.

ЦАХАЛ и Медицинский корпус поддержали рекомендацию создать взаимный интерфейс между медицинскими системами, чтобы улучшить непрерывность лечения и качество помощи раненым. В армии заявили, что после событий 7 октября 2023 года продолжается масштабный процесс расследования и извлечения уроков, в том числе при необходимости совместно с внешними структурами.