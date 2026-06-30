Отчеты госконтролера: эвакуация раненых 7 октября, состояние бомбоубежищ, безопасность детей

Госконтролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал во вторник, 30 июня, отчеты, посвященные войне "Железные мечи" и ряду других тем, в том числе: эвакуации раненых в больницы 7 октября 2023 года; медицинской реабилитации раненых в войне "Железные мечи"; координации между правительственными структурами и волонтерскими организациями в ходе войны; защищенным пространствам в общественных учреждениях (внезапная проверка); аспектам надзора и обеспечения безопасности малышей в яслях; действиям правительства Израиля и его готовности к климатическому кризису (контрольный аудит); действию правительства по урегулированию проблемы снижения уровня воды в северном бассейне Мертвого моря и его последствиям; льготным разрешениям на парковку для людей с инвалидностью и других тем.

Эвакуация раненых в больницы 7 октября 2023 года

Об эвакуации раненых 7 октября контролер Энгельман сказал: "События 7 октября стали самым масштабным террористическим актом со времени создания государства. Значимость этой проверки, серьезность выявленных недостатков и важность изложенных в ней рекомендаций возрастают в свете потенциального ущерба, сопутствующего инциденту с большим количеством пострадавших. Ответственность за эвакуацию раненых из зон боевых действий 7 октября лежала на Командовании южным округом и дивизии "Газа". В тени провала ЦАХАЛа в защите населенных пунктов юга были выявлены, кроме всего прочего, существенные недостатки в системе эвакуации раненых: эвакуация характеризовалась отсутствием упорядоченного решения со стороны ЦАХАЛа, отсутствием налаженного командования и управления между ЦАХАЛом и Скорой помощью (МАДА), а также тем, что пункты передачи раненых от военных к скорой помощи (МАДА) были согласованы с огромным опозданием – почти через восемь часов после начала террористической атаки. Эвакуация пострадавших, нуждавшихся в медицинской помощи в больнице, задерживалась в критические часы 7 октября. Провалы, касающиеся медицинской эвакуации, усугубляются с учетом колоссального количества раненых и убитых в ходе событий 7 октября. В то время как информация о раненых солдатах, их состоянии и путях доступа к ним передавалась напрямую через армейские структуры главному врачу дивизии Газа, который был вовлечен в эвакуацию раненых, в том, что касается гражданских раненых – несмотря на то, что МАДА установила в дивизии Газа систему, отражающую в реальном времени все инциденты, поступающие в диспетчерские центры, военные медицинские структуры этой системой не пользовались. В результате информация о гражданских пострадавших, имевшаяся в распоряжении МАДА, которая могла бы помочь армейским силам добраться до них и оказать медицинскую помощь, не дошла до военных на поле боя. Использование информации МАДА могло бы помочь даже в формировании картины происходящего, о чем свидетельствуют и слова командующего южным округом от 7 октября, переданные им в Управление государственного контролера, согласно которым информация от МАДА о местонахождении и количестве раненых помогла бы ему выстроить картину о реальной ситуации. Отчет показывает, что ЦАХАЛ и система здравоохранения должны гораздо лучше координировать свои действия в чрезвычайных ситуациях, особенно при эвакуации большого количества раненых".

Медицинская реабилитация раненых в войне "Железные мечи"

В связи с тем, что Хагай Энгельман, сын госконтролера, получил тяжелое ранение примерно через месяц после начала войны, госконтролер самоустранился от работы над отчетом по этой теме. Вместо него работу над этим отчетом координировал гендиректор Управления, бригадный генерал запаса Ишай Вакнин. "Наши бойцы рисковали жизнью ради безопасности государства, и теперь долг государства поддерживать их. Отчет выявляет ряд недостатков в том, как государство справляется с их реабилитацией: многие раненые чувствуют, что они не в полной мере осведомлены о своих правах, и им приходится полагаться на информацию, передаваемую из уст в уста. Мы обнаружили, что в больницах, ЦАХАЛе и министерстве обороны нет инструкций, регламентирующих предоставление раненым информации обо всех доступных им вариантах реабилитации. Вместе с тем я хотел бы выразить глубокую признательность реабилитационным бригадам в больницах, которые с безграничной преданностью ухаживали за ранеными на войне. Я также положительно оцениваю деятельность Департамента реабилитации министерства обороны и его усилия по оказанию помощи большому количеству раненых. Однако преданность команд на местах не может заменить упорядоченную политику. Министерство здравоохранения и министерство обороны должны немедленно принять меры для исправления недочетов. Необходимо обеспечить, чтобы информация о правах была доступной и ясной, а также улучшить качество ухода и услуг, предоставляемых героям Израиля – тем, кто получил телесные или душевные раны", – заявил Вакнин.

Защищенные пространства в общественных учреждениях

В сентябре 2025 года госконтролер провел внезапную проверку состояния защищенных пространств в ключевых общественных учреждениях, включая Ведомство национального страхования ("Битуах леуми"), Службу занятости, больничные кассы "Клалит" и "Маккаби", а также центры "Типат халав". На фоне беспрецедентного количества ракетных обстрелов в ходе войны "Железные мечи" аудит выявил серьезные пробелы в готовности инфраструктуры. От 8% до 23% зданий учреждений вообще не имеют защищенных зон. Детальная проверка 16 зданий по всей стране выявила системные нарушения почти в каждом из них: отсутствие светящихся указателей, загроможденные проходы, неисправные уплотнители и замки на защитных дверях и окнах, заблокированные вентиляционные трубы, использование запрещенных бьющихся материалов в сантехнике, а также отсутствие химических туалетов и мобильной связи.

Энгельман обратился к руководству проверенных ведомств и министерству здравоохранения незамедлительно устранить эти недостатки и провести масштабную ревизию всех подведомственных объектов. Учреждениям предписано обеспечить беспрепятственный доступ к убежищам, исправность герметичных дверей, наличие устойчивой связи для длительного пребывания людей и тд. Учитывая сохраняющуюся угрозу ракетных ударов и необходимость бесперебойной работы жизненно важных служб, госконтролер настоятельно рекомендовал разработать многолетний план регулярного технического обслуживания. Поддержание защищенных пространств в состоянии постоянной готовности является критически важным условием для сохранения жизней граждан в чрезвычайных ситуациях.

Надзор и обеспечение безопасности малышей в яслях

Этот отчет сосредоточен на системных проблемах в сфере надзора за безопасностью малышей (до 3 лет) в яслях и детских садах, находящихся под ответственностью министерства просвещения. Проверка, завершенная в конце 2025 года, выявила пугающую статистику: ведомство не имеет полного представления о нелицензированных учреждениях (выявлено минимум 683 таких сада), а инспекторы не справляются с нагрузкой – в 2023-2024 годах 14% легальных садов вообще ни разу не проверялись. Ситуация усугубляется критическими нарушениями базовых норм безопасности: в 27% проверенных учреждений не работали обязательные камеры видеонаблюдения, а более половины садов (53%) не смогли предоставить необходимые сертификаты исправности помещений, электричества и газа. При этом 81% яслей даже не отчитывались об устранении выявленных ранее опасных дефектов инфраструктуры. На фоне более чем 2700 уголовных дел о насилии над детьми, открытых полицией с 2017 по середину 2025 года, министерство также продемонстрировало халатность в отслеживании сотрудников с уголовным прошлым, допуская сбои в процессе их отстранения от работы.

Главный вывод отчета заключается в том, что существующая система контроля министерства просвещения работает неэффективно, оставляя уязвимых детей без должной защиты. Механизмы мониторинга камер видеонаблюдения не применяются в полной мере (во многих садах записи не хранятся положенные 30 дней), а предписания по устранению инфраструктурных угроз игнорируются владельцами без каких-либо последствий. Энгельман рекомендовал министерству просвещения совместно с местными властями разработать проактивный план по выявлению нелицензированных яслей для перевода их в правовое поле. Кроме того, ведомству предписано кардинально усилить надзор за учреждениями, наладить строгий контроль за исправностью камер и обеспечить реальное отслеживание процесса устранения любых угроз здоровью и жизни детей.

Льготные разрешения на парковку для людей с инвалидностью

Госконтролер выявил беспрецедентный рост количества парковочных талонов для инвалидов в Израиле: с 2006 по 2025 год их число увеличилось на 501% (с 74000 до 445000). Сегодня к таким талонам привязано около 669000 автомобилей (17% от всего автопарка страны), что создает острую нехватку парковочных мест для тех, кто в них действительно нуждается. Столь резкий скачок обусловлен размытыми медицинскими критериями, которые не обновлялись почти два десятилетия, экономическими льготами, провоцирующими злоупотребления, и уникальным израильским правилом, позволяющим привязывать два автомобиля к одному талону. Ситуация усугубляется мошенничеством: полиция раскрыла преступные сети, торговавшие талонами по поддельным документам, а врачи Управления регистрации автотранспорта в 2024 году одобряли 93% заявок с невероятной скоростью (до 480 решений в сутки, то есть около полутора минут на дело) без личного осмотра пациентов и должного медицинского обоснования.

Помимо этого, аудит указал на полное отсутствие контроля со стороны полиции и местных властей в случаях, когда талон используется без присутствия самого инвалида в автомобиле. Также отмечается, что Министерство внутренних дел более 20 лет задерживает утверждение единых правил выделения парковочных мест на улицах. Несмотря на постановление правительства от декабря 2025 года, предписывающее межведомственной группе разработать новые, строгие процедуры выдачи талонов в течение 90 дней, к маю 2026 года рекомендации так и не были представлены. Энгельман призвал минтранс, минфин и межведомственную комиссию срочно утвердить однозначные критерии, привлечь к работе Комиссию по равным правам инвалидов и наладить жесткий надзор, чтобы вернуть парковкам для инвалидов их истинное социальное предназначение.

Готовность к климатическому кризису и снижение уровня Мертвого моря

Высказываясь по этой теме, госконтролер Энгельман пояснил: "Климатический отчет вновь поднимает "красный флаг" для правительства и его главы, недвусмысленно указывая им на то, что угроза очевидна. Это уже третий отчет на данную тему, исходя из понимания, что даже во время войны вопрос климата критически важен для нашего будущего. Наряду с продолжающейся с 7 октября войной, требующей внимания во многих аспектах, важно, чтобы правительство и в чрезвычайных ситуациях уделяло внимание экологическим и климатическим рискам, которые нас подстерегают. Более того, в аспектах энергетического рынка две последние операции, "Народ как лев" и "Львиный рык", обостряют влияние военных чрезвычайных ситуаций на энергетический рынок и подчеркивают важность продвижения рабочих процессов по освоению альтернативных источников возобновляемой энергии. Эти источники жизненно важны для нашей стабильности и энергетической безопасности Израиля. Внимание следует обратить также на волны жары, захлестнувшие Европу в эти дни. Анализ последних лет показывает, что государственные структуры в этой области топчутся на месте: власти медлят, а их действия по системному решению проблемы представляют собой в лучшем случае временные "заплатки" в виде десятков постановлений, не способных привести к реальным изменениям. То же самое касается Мертвого моря, уникального национального и международного достояния, уровень которого снижается со скоростью 1,15 метра в год. Падение уровня воды приводит к образованию карстовых провалов и повреждению инфраструктуры. Результаты аудита указывают на огромный разрыв между видением и программами, которые правительство утвердило и профинансировало для восстановления и сохранения региона, и их фактической реализацией. Министр охраны окружающей среды должна представить рекомендации своего ведомства на обсуждение правительства, в том числе для принятия правительственного решения относительно вмешательства в процесс снижения уровня воды, развития туризма, сохранения транспортной непрерывности на трассе 90 и развития поселений в этом районе. Органы, ответственные за развитие и сохранение туризма в районе северного бассейна Мертвого моря обязаны завершить процессы развития и урегулирования, продвижение которых им было поручено. Кроме того, канцелярии премьер-министра рекомендуется осуществлять контроль за их исполнением".