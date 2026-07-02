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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об обнаружении оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июля 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 15:16
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что силы 91-й дивизии продолжают операции по поиску оружия в "зоне безопасности" на юге Ливана.

В последние дни бойцы 401-й бригады обнаружили подземный склад оружия в районе Ат-Тири. На складе находились ракеты и минометные снаряды, а также пусковая установка.

В ходе другой операции, в районе Марун ар-Раса, бойцы 679-й резервной бригады "Ифтах" обнаружили взрывные устройства, стрелковое оружие и другое боевое снаряжение.

Израиль
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