ЦАХАЛ сообщил об обнаружении оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что силы 91-й дивизии продолжают операции по поиску оружия в "зоне безопасности" на юге Ливана.

В последние дни бойцы 401-й бригады обнаружили подземный склад оружия в районе Ат-Тири. На складе находились ракеты и минометные снаряды, а также пусковая установка.

В ходе другой операции, в районе Марун ар-Раса, бойцы 679-й резервной бригады "Ифтах" обнаружили взрывные устройства, стрелковое оружие и другое боевое снаряжение.