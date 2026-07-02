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Израиль

Полиция и ШАБАК разыскивают подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме

время публикации: 02 июля 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 14:38
Полиция и ШАБАК разыскивают подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что на севере страны проходит операция по розыску подозреваемого, который вечером 1 июля открыл огонь в районе Шфарама и скрылся с места происшествия.

Накануне сообщалось, что вооруженный мужчина вошел в мечеть в Шфараме, открыл огонь и скрылся. Информации о пострадавших не поступало.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой проявлять бдительность и немедленно сообщать по телефону 100 о любой информации, которая может помочь в розыске подозреваемого. В сообщении подчеркивается, что подозреваемый может быть вооружен.

Израиль
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