Полиция и ШАБАК разыскивают подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что на севере страны проходит операция по розыску подозреваемого, который вечером 1 июля открыл огонь в районе Шфарама и скрылся с места происшествия.

Накануне сообщалось, что вооруженный мужчина вошел в мечеть в Шфараме, открыл огонь и скрылся. Информации о пострадавших не поступало.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой проявлять бдительность и немедленно сообщать по телефону 100 о любой информации, которая может помочь в розыске подозреваемого. В сообщении подчеркивается, что подозреваемый может быть вооружен.