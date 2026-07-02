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Израиль

Поданы обвинительные заключения против 11 жителей Кафр-Каны по делу о незаконном оружии

Расследование
Прокуратура
Полиция
Криминал в арабском секторе
Вооружения
время публикации: 02 июля 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 09:35
Поданы обвинительные заключения против 11 жителей Кафр-Каны по делу о незаконном оружии
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура Северного округа подала в окружной суд Нацерета обвинительные заключения против 11 жителей Кафр-Каны по делу о незаконном хранении оружия. Расследование велось центральным подразделением полиции Северного округа совместно со общей службой безопасности (ШАБАК).

Дело началось с задержания жителя Кафр-Каны, подозревавшегося в преступлениях против безопасности. 31 мая, по итогам совместного расследования полиции и ШАБАКа, крупные силы, включая бойцов тактической бригады пограничной полиции МАГАВ, провели обыск в его доме.

Силовики обнаружили пневматическую винтовку и другие улики, связывающие его с незаконным хранением оружия. Вместе с ним был задержан его сын.

В ходе расследования, продолжавшегося около месяца, следователи вышли на 11 фигурантов, связанных с незаконным хранением оружия в разных местах Кафр-Каны. Всего были изъяты семь единиц оружия. Две из них находились в легальном владении, но, по данным следствия, были переданы другим обвиняемым при криминальных обстоятельствах.

Среди изъятого оружия были также две винтовки, которые обвиняемые спрятали в ящике в доме тяжело больного жителя деревни, чтобы помешать силовикам выйти на тайник.

Израиль
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