Поданы обвинительные заключения против 11 жителей Кафр-Каны по делу о незаконном оружии

Прокуратура Северного округа подала в окружной суд Нацерета обвинительные заключения против 11 жителей Кафр-Каны по делу о незаконном хранении оружия. Расследование велось центральным подразделением полиции Северного округа совместно со общей службой безопасности (ШАБАК).

Дело началось с задержания жителя Кафр-Каны, подозревавшегося в преступлениях против безопасности. 31 мая, по итогам совместного расследования полиции и ШАБАКа, крупные силы, включая бойцов тактической бригады пограничной полиции МАГАВ, провели обыск в его доме.

Силовики обнаружили пневматическую винтовку и другие улики, связывающие его с незаконным хранением оружия. Вместе с ним был задержан его сын.

В ходе расследования, продолжавшегося около месяца, следователи вышли на 11 фигурантов, связанных с незаконным хранением оружия в разных местах Кафр-Каны. Всего были изъяты семь единиц оружия. Две из них находились в легальном владении, но, по данным следствия, были переданы другим обвиняемым при криминальных обстоятельствах.

Среди изъятого оружия были также две винтовки, которые обвиняемые спрятали в ящике в доме тяжело больного жителя деревни, чтобы помешать силовикам выйти на тайник.