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Израиль

Поданы обвинения против пособников террориста, совершившего теракт в Цур-Ицхаке

Расследование
Прокуратура
Теракт
время публикации: 02 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 09:11
Поданы обвинения против пособников террориста, совершившего теракт в Цур-Ицхаке
Пресс-служба МАДА

Прокуратура Центрального округа подала в окружной суд Лода обвинительные заключения против подозреваемых в пособничестве террористу, совершившему 7 июня 2026 года теракт в районе Кохав-Яир, Цур-Ицхака и Салита. Расследование вели специальное подразделение полиции округа Шарон и Служба общей безопасности (ШАБАК).

Теракт совершил Омар Мундер Ясин, гражданин Израиля, житель Тайбэ. В результате стрельбы был убит Хаим Каломити, боец отряда самообороны Цур-Натана, еще несколько человек получили ранения. Террорист был ликвидирован полицейскими станции Тайбэ после короткой погони.

После теракта были задержаны Ала ад-Дин Джахим и Уаам Масаруа, граждане Израиля, жители Тайбэ, а также Мухаммад Афтима, житель Бака аль-Гарбия. По данным следствия, Джахим и Масаруа знали о намерении террориста совершить нападение, но не предотвратили его. Кроме того, в ходе расследования были получены дополнительные сведения о действиях террориста в дни, предшествовавшие теракту.

Следствием установлено, что Мухаммад Афтима предоставил террористу пистолет-пулемет "Карло", использованный при нападении.

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