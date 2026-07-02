Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 2 июля, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-34, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-среду – температура без существенных изменений, переменная облачность.