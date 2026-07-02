В Рэйне застрелен мужчина
время публикации: 02 июля 2026 г., 03:55 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 05:44
В местном совете Рэйна, в районе Нацерета, был застрелен мужчина примерно 30 лет. Парамедики МАДА констатировали его смерть на месте происшествия.
Полиция начала расследование. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 147 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.
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