В Рэйне застрелен мужчина

В местном совете Рэйна, в районе Нацерета, был застрелен мужчина примерно 30 лет. Парамедики МАДА констатировали его смерть на месте происшествия.

Полиция начала расследование. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 147 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.