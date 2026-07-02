Внимание, розыск: пропал 27-летний Эяль Гирон из Кфар-Сабы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего из группы риска. Пропал 27-летний Эяль Гирон из Кфар-Сабы, в последний раз его видели в четверг 2 июля около 16:00 на улице А-Хаиль в Кфар-Сабе, после чего его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, полный, темные волосы, темные глаза. Был одет в темную майку, бежевые брюки, ботинки Blundstone.

Всех, располагающих информацией, которая может помочь в розысках, просят обратиться в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Кфар-Сабы по 09-7473444.