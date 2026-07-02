Исраэль Кац: "ЦАХАЛ должен быть готов в любой момент самостоятельно атаковать Иран"

Министр обороны Исраэль Кац провел в четверг совещание по оценке ситуации, посвященное 1000 дней с начала войны "Железные мечи". В совещании приняли участие начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, генеральный директор минобороны генерал-майор резерва Амир Баран, представители ЦАХАЛа, ШАБАКа, "Мосада" и других силовых структур.

Как сообщает INN, в ходе совещания представители ЦАХАЛа сообщили об уничтожении в секторе Газы 83% туннелей, расположенных в районе "желтой линии".

Открывая заседание, Кац заявил: "Спустя тысячу дней после кровавого террористического нападения 7 октября Государство Израиль стало сильнее, решительнее и могущественнее. Мы вышли из самого тяжелого кризиса в нашей истории и ведем войну за возрождение Государства Израиль".

По словам министра, за прошедшие 1000 дней Израиль "изменил облик Ближнего Востока": "мы нанесли удар в самое сердце иранской "оси зла", сорвали иранскую ядерную программу и устранили угрозу уничтожения граждан Израиля. Мы ликвидировали лидера Ирана Хаменеи и большую часть иранского руководства, серьезно подорвали стратегические возможности Ирана".

Министр обороны подчеркнул: "ЦАХАЛ должен быть готов самостоятельно, исключительно собственными силами, нанести удар по Ирану в любой момент, когда это потребуется, чтобы устранить любую угрозу".

Министр также напомнил, что в ходе войны были ликвидированы "все руководители ХАМАСа, причастные к резне 7 октября", лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла и руководство этой организации, уничтожена армия Асада в Сирии, а также "уничтожена большая часть руководства хуситов" в Йемене.

Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает удерживать зоны безопасности в секторе Газы, Ливане и Сирии и не намерен их покидать.

"Армия должна быть готова к длительному пребыванию на этих территориях. Наши бойцы действуют в глубине террористических центров в Иудее и Самарии, в Газе продолжается уничтожение сети туннелей, уже уничтожены 83% туннелей в районе "желтой линии". В Ливане операция "Серебряный плуг" по уничтожению террористической инфраструктуры в первом поясе приграничных деревень продолжается в полном объеме", – заявил министр.

Завершая выступление, Кац сказал: "Мы больше никогда не вернемся к ситуации, при которой наши враги укрепляются у наших границ и угрожают нашим населенным пунктам. ЦАХАЛ и впредь будет стоять между нашими гражданами и джихадистскими врагами. Война еще не окончена. Спустя тысячу дней после 7 октября наши враги прекрасно понимают, что попытка уничтожить Государство Израиль потерпела неудачу".