В Израиле задержан таджик с российским паспортом, подозреваемый в работе на разведку Ирана

Полиция, министерство обороны и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что в июне 2026 года в Израиле был задержан Бехруз Собиргон, гражданин Таджикистана, имеющий также российский паспорт. Он подозревается в преступлениях против безопасности, связанных с контактами с иранской разведкой и выполнением заданий по ее указанию.

По данным следствия, с января 2026 года Собиргон поддерживал связь с иранским агентом. Основная часть его деятельности пришлась на период войны "Рычание льва".

Следствие утверждает, что контакт с Собиргоном начался с внешне невинного предложения работы, однако вскоре он понял, что речь идет об обращении со стороны иранского агента, и несмотря на это продолжил сотрудничество.

Среди заданий, которые, по данным следствия, он выполнял, были документирование и передача мест падения иранских ракет во время войны, передача координат башен Азриэли, съемка порта Хайфы и попытка снять чувствительный оборонный объект на севере Израиля. Кроме того, как утверждают силовые структуры, Собиргон активно помогал вербовать других людей для выполнения заданий в интересах иранских структур.

Сегодня в окружной суд Тель-Авива подана декларация прокурора о намерении предъявить Собиргону тяжкое обвинительное заключение и ходатайство о продлении ареста до конца судебного процесса.