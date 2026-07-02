Директору школы в Яффо предъявлены обвинения по делу о сексуальных преступлениях

Прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 43-летнего Мухаммада Кабуба из Яффо, директора школы "Аль-Мустакбаль". Он обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух учителей, работавших под его руководством, и четырех учеников 12-х классов.

Согласно обвинительному заключению, в 2020-2024 годах Кабуб совершал преступления сексуального характера в отношении двух учителей, используя свое служебное положение. Кроме того, в 2023-2025 годах, по данным прокуратуры, он совершал аналогичные преступления в отношении четырех учеников на территории школы, также используя свои властные полномочия.

Вместе с ним обвиняются его брат, 47-летний Ахмад Кабуб, и 57-летний Рамзи Абу Талеб, председатель благотворительного комитета, лидер общины квартала Аджами в Яффо и член Исламского совета. Им предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и склонении к даче ложных показаний.

По версии прокуратуры, после начала полицейского расследования Ахмад Кабуб и Рамзи Абу Талеб пытались добиться от учеников и их родителей подписания ложных деклараций перед адвокатом, чтобы жалобы были отозваны. Утверждается, что Абу Талеб оказывал давление на семьи, а Ахмад Кабуб оплатил подготовку деклараций и просил скрыть свое участие и источник финансирования.

Одновременно с обвинительным заключением прокуратура подала ходатайство о продлении ограничительных условий. Она просит оставить Мухаммада Кабуба под домашним арестом, запретить ему работать директором школы или занимать любую должность в образовательной системе, а также запретить выезд из Израиля.