Продлен арест соучастника исполнителя терактов в Кохав-Яире, Цур-Ицхаке и Цур-Натане

Суд удовлетворил просьбу полиции о продлении срока предварительного ареста жителя Тайбэ, подозреваемого в оказании помощи Умару Ясину, совершившему накануне серию терактов в населенных пунктах вдоль "зеленой черты".

20-летний подозреваемый был задержан в воскресенье через несколько часов после теракта, в ходе которого погиб 35-летний резервист Хаим Каломити. Подозреваемый обратился к местным жителям с просьбой помочь ему спрятаться, но те сообщили полиции. Задержанный пытался напасть на следователей.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до среды.