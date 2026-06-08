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Израиль

Продлен арест соучастника исполнителя терактов в Кохав-Яире, Цур-Ицхаке и Цур-Натане

Террористы
Суд
время публикации: 08 июня 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 11:56
Продлен арест соучастника исполнителя терактов в Кохав-Яире, Цур-Ицхаке и Цур-Натане
Tal Gal/Flash90

Суд удовлетворил просьбу полиции о продлении срока предварительного ареста жителя Тайбэ, подозреваемого в оказании помощи Умару Ясину, совершившему накануне серию терактов в населенных пунктах вдоль "зеленой черты".

20-летний подозреваемый был задержан в воскресенье через несколько часов после теракта, в ходе которого погиб 35-летний резервист Хаим Каломити. Подозреваемый обратился к местным жителям с просьбой помочь ему спрятаться, но те сообщили полиции. Задержанный пытался напасть на следователей.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до среды.

Израиль
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