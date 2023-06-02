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    В Израиле

    Пыльная буря и сильная жара в Израиле. Рекомендации медиков

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    Пыльная буря и сильная жара в Израиле. Рекомендации медиков
    Miriam Alster/Flash90

    Сегодня, в пятницу 2 июня, на всей территории Израиля будет очень жарко, во многих районах температура достигнет 40 градусов и более. Сильная запыленность воздуха.

    В Иерусалиме, в Иудее и Самарии температура сегодня поднимется до 36-37 градусов, в Тель-Авиве и других районах побережья Средиземного моря – до 39-40, в Негеве – до 40-41, на Голанских высотах – до 38-39, на побережье озера Кинерет – до 42-43, в Иорданской долине – до 43-45, в пустыне Арава – до 47.

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    На всей территории страны пыльная буря, которая особенно сильно ощущается в южных и восточных районах.

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    После полудня во внутренних районах страны возможны незначительные осадки. К вечеру "шарав" закончится и температура воздуха начнет снижаться. В прибрежных районах перепад температур составит более 10 градусов.

    В связи с погодными условиями введен полный запрет на разведение костров и использование мангалов. Закрыты для посещения все туристические маршруты к востоку от шоссе 38. Также закрыты некоторые другие участки Израильского маршрута ("Швиль Исраэль").

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    3-5 июня жара постепенно спадет, но к концу недели снова повысится.

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    Рекомендации службы скорой помощи "Маген Давид Адом"

    В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется не выходить из кондиционируемых помещений и избегать физической активности. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

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    Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).

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    Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

    При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на улицу до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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    Требования пожарных

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    Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.

    Пожарная служба будет работать в состоянии повышенной готовности.

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    На данном этапе конкретных предупреждений и запретов пожарная служба не публиковала.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Июня 2023
    Прогноз погоды на 2 июня: очень жарко, шарав, пыльная буря, временами моросящий дождь
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Июня 2023
    Эйлат накрыла песчаная буря, в Израиль пришла жара
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