Пыльная буря и сильная жара в Израиле. Рекомендации медиков
Сегодня, в пятницу 2 июня, на всей территории Израиля будет очень жарко, во многих районах температура достигнет 40 градусов и более. Сильная запыленность воздуха.
В Иерусалиме, в Иудее и Самарии температура сегодня поднимется до 36-37 градусов, в Тель-Авиве и других районах побережья Средиземного моря – до 39-40, в Негеве – до 40-41, на Голанских высотах – до 38-39, на побережье озера Кинерет – до 42-43, в Иорданской долине – до 43-45, в пустыне Арава – до 47.
На всей территории страны пыльная буря, которая особенно сильно ощущается в южных и восточных районах.
После полудня во внутренних районах страны возможны незначительные осадки. К вечеру "шарав" закончится и температура воздуха начнет снижаться. В прибрежных районах перепад температур составит более 10 градусов.
В связи с погодными условиями введен полный запрет на разведение костров и использование мангалов. Закрыты для посещения все туристические маршруты к востоку от шоссе 38. Также закрыты некоторые другие участки Израильского маршрута ("Швиль Исраэль").
3-5 июня жара постепенно спадет, но к концу недели снова повысится.
Рекомендации службы скорой помощи "Маген Давид Адом"
В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется не выходить из кондиционируемых помещений и избегать физической активности. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.
Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).
Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.
При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на улицу до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.
Требования пожарных
Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.
Пожарная служба будет работать в состоянии повышенной готовности.
На данном этапе конкретных предупреждений и запретов пожарная служба не публиковала.
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