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Израиль

БАГАЦ приступил к рассмотрению апелляций против непризыва ультраортодоксов

время публикации: 02 июня 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 10:31
БАГАЦ приступил к рассмотрению апелляций против непризыва ультраортодоксов
Flash90/Amit Shabi/Pool

Высший суд справедливости (БАГАЦ) приступил к рассмотрению апелляций, касающихся вопроса призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

Расширенная судейская коллегия, состоящая из девяти судей, рассматривает шесть апелляций. В трех истцы требуют призвать ультраортодоксов, так как нет закона, регулирующего этот вопрос. В двух апелляциях речь идет о запрете на финансирование учебных заведений для ультраортодоксов, не призывающихся в ЦАХАЛ. Еще одна апелляция касается требования запретить правительственным структурам пользоваться услугами частных адвокатов. 

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила заключение в Верховный суд, в котором заявила, что суд должен принять апелляции.

"Правительство делает все, что ему заблагорассудится и подрывает основы власти закона", – говорится в заявлении Баарав-Миары. 

Правительство со своей стороны представит заключение, согласно которому процесс разработки нового закона о призыве продолжается, а потому следует отклонить апелляции.

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