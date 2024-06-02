БАГАЦ приступил к рассмотрению апелляций против непризыва ультраортодоксов

Высший суд справедливости (БАГАЦ) приступил к рассмотрению апелляций, касающихся вопроса призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

Расширенная судейская коллегия, состоящая из девяти судей, рассматривает шесть апелляций. В трех истцы требуют призвать ультраортодоксов, так как нет закона, регулирующего этот вопрос. В двух апелляциях речь идет о запрете на финансирование учебных заведений для ультраортодоксов, не призывающихся в ЦАХАЛ. Еще одна апелляция касается требования запретить правительственным структурам пользоваться услугами частных адвокатов.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила заключение в Верховный суд, в котором заявила, что суд должен принять апелляции.

"Правительство делает все, что ему заблагорассудится и подрывает основы власти закона", – говорится в заявлении Баарав-Миары.

Правительство со своей стороны представит заключение, согласно которому процесс разработки нового закона о призыве продолжается, а потому следует отклонить апелляции.