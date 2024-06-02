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Израиль

ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 30 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 02 июня 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 10:07
ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 30 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 30 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают бои в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили пусковую установку после того, как были обстреляны израильские военные (никто не пострадал). За сутки в этом районе уничтожены несколько вооруженных боевиков, обнаружено много оружия.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За сутки, при поддержке ВВС, уничтожены несколько групп боевиков.

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