ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 30 целей в секторе Газы. Видео

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 30 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают бои в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили пусковую установку после того, как были обстреляны израильские военные (никто не пострадал). За сутки в этом районе уничтожены несколько вооруженных боевиков, обнаружено много оружия.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За сутки, при поддержке ВВС, уничтожены несколько групп боевиков.