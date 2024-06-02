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Израиль

Политики прощаются с Давидом Леви: "Человек, изменивший лицо Израиля"

время публикации: 02 июня 2024 г., 20:27 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 21:05
Израильские политики прощаются с Давидом Леви: "Человек, изменивший лицо Израиля"
AP Photo/Charles Tasnadi

Глава правительства Биньямин Нетаниягу почтил память бывшего министра иностранных дел Давида Леви, скончавшегося 2 июня на 87-м году жизни. "Он посвятил десятки лет служению обществу. Мы не всегда соглашались, но я всегда уважал его", – заявил он.

"Он оставил заметный след в политической жизни Израиля. Он заботился о слабых слоях населения, а как министр иностранных дел помог наладить отношения со странами, которые воздерживались от этого в годы Холодной войны, и был достойным представителем государства", – добавил Нетаниягу.

Выступил с заявлением и президент Израиля Ицхак Герцог. "История жизни юноши, репатриировавшегося из Марокко, оказавшегося в палаточном лагере и проложившего себе путь к вершине израильской политики, вдохновляет и демонстрирует то прекрасное, что есть в нашей стране", – сказал он.

Глава государства отметил, что на протяжении десятилетий Леви был голосом городов развития и периферии в целом: "Он останется в истории Израиля как символ государственного достоинства и общественной деятельности, изменившей лицо нашей страны".

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