Скончался депутат Кнессета, экс-министр, лауреат премии Израиля Давид Леви

Бывший депутат Кнессета, бывший министр и лауреат премии Израиля Давид Леви скончался в возрасте 86 лет.

В 1957 году в возрасте 20 лет Давид Леви репатриировался из Марокко, поселился в Бейт-Шеане, где проживал и в последние годы.

Начав карьеру в "Гистадруте", он впервые был избран в Кнессет в 1969 году. В течение 20 лет занимал различные министерские посты: министра абсорбции, министра жилищного строительства, министра иностранных дел и заместителя премьер-министра.

Леви стал одним из первых представителей восточных общин в израильском политическом истеблишменте и обладал значительным влиянием как в руководстве, так и в низовых организациях "Ликуда". После ухода с политической арены Ицхака Шамира он считался одним из кандидатов на пост главы этой партии.

После 36 лет в Кнессете, "Ликуде", партии "Гешер" Давид Леви покинул политику.

В 2018 году Давид Леви удостоился премии Израиля за государственную и общественную деятельность.

В историю он вошел как министр строительства, которому за 13 лет удалось сделать более доступным жилье для большинства израильтян.