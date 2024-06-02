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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 июня: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 02 июня 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 06:50
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 июня: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 2 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в районе Ад-Дарадж в городе Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Халифа в Зайтуне, на юго-востоке города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Магази; бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Бурейджа; источники в Газе сообщали о боях и обстрелах в районе "оси Нецарим"; ЦАХАЛ подорвал несколько домов в районе Аль-Муграба, на севере Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Бурейдже и в северной части Нусейрата

На юге сектора: вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в центре Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Бразиль на юге Рафаха и в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели около района Мауаси в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 2 июня.

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