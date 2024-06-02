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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Бекаа. Видео

время публикации: 02 июня 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 09:32
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Бекаа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 2 июня израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Бекаа, на востоке Ливана.

Кроме того, ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Бинт-Джбейль, а также в районах Кана и Рашит, на юге Ливана.

Удары по целям в Бекаа были ответом на поражение силами ПВО "Хизбаллы" израильского беспилотного самолета в небе над Ливаном, подчеркивает ЦАХАЛ.

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