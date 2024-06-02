Стрельба в Яффо. Комментарии полиции

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что жители Яффо сообщали в полицию о стрельбе на улице Аза. Стреляли в сторону движущегося автомобиля.

Пресс-служба полиции передала, что в результате этого инцидента не было пострадавших. Автомобилю причинен незначительный ущерб.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте.