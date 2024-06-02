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Израиль

Стрельба в Яффо. Комментарии полиции

время публикации: 02 июня 2024 г., 20:57 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 20:59
Стрельба в Яффо. Комментарии полиции
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что жители Яффо сообщали в полицию о стрельбе на улице Аза. Стреляли в сторону движущегося автомобиля.

Пресс-служба полиции передала, что в результате этого инцидента не было пострадавших. Автомобилю причинен незначительный ущерб.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте.

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