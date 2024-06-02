ЦАХАЛ нанес удар по цели в южном Ливане. "Хизбалла" подтвердила гибель двух боевиков
время публикации: 02 июня 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 12:20
Ливанские источники сообщают, что 2 июня ЦАХАЛ нанес удар по цели в Хуле, на юге Ливана. "Хизбалла" подтвердила гибель двух своих боевиков.
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что в ночь на 2 июня израильские ВВС атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Бекаа, на востоке Ливана. Удары по целям в Бекаа были ответом на поражение силами ПВО "Хизбаллы" израильского беспилотного самолета в небе над Ливаном, подчеркивает ЦАХАЛ.
Кроме того, ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Бинт-Джбейль, а также в районах Кана и Рашит, на юге Ливана.
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