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Израиль

МИД рекомендовал израильтян воздержаться от поездки на Мальдивы

время публикации: 02 июня 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 19:28
МИД рекомендовал израильтян воздержаться от поездки на Мальдивы
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам, включая тех, кто имеет гражданство других государств, воздержаться от поездки на Мальдивы, находящимся в этой стране туристам рекомендовано ее покинуть. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Рекомендация была выпущена после того, как стало известно, что власти Мальдив намерены запретить въезд в страну по израильским паспортам из-за продолжающейся войны в секторе Газы.

В прошлом году Мальдивы посетили около 11 тысяч израильтян, что составило около 0,6% от общего числа побывавших на архипелаге туристов.

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Власти Мальдив намерены закрыть въезд для израильтян