МИД рекомендовал израильтян воздержаться от поездки на Мальдивы

Министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам, включая тех, кто имеет гражданство других государств, воздержаться от поездки на Мальдивы, находящимся в этой стране туристам рекомендовано ее покинуть. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Рекомендация была выпущена после того, как стало известно, что власти Мальдив намерены запретить въезд в страну по израильским паспортам из-за продолжающейся войны в секторе Газы.

В прошлом году Мальдивы посетили около 11 тысяч израильтян, что составило около 0,6% от общего числа побывавших на архипелаге туристов.