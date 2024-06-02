Власти Мальдив намерены закрыть въезд для израильтян

Власти Мальдив приняли решение запретить израильтянам въезд в свою страну из-за продолжающейся войны в секторе Газы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В канцелярии президента сообщили агентству, что кабинет министров принял решение закрепить законодательно запрет на въезд в страну по израильским паспортам, также сформировать специальную комиссию для осуществления надзора над исполнением запрета.

По данным АР, президент Мохамед Муизу намерен назначить специального посланника для оценке нужд палестинцев, под которые уже начат сбор средств.

В прошлом году Мальдивы посетили около 11 тысяч израильтян, что составило около 0,6% от общего числа побывавших на архипелаге туристов.