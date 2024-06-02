Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 июня: операции в районах Калькилии, Шхема, Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 июня действовали в Калькилии (в районе Караан), в Джабе (к югу от Дженина), в Мадаме (к югу от Шхема), в Бейтунии (к западу от Рамаллы), в Ад-Дахарии (к югу от Хеврона). Кроме того, силы ЦАХАЛа действовали в районе бассейна Сулеймана на юго-западной окраине Бейт-Лехема.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Источники в ПА заявляют, что двое жителей Иерихона были ранены в ходе столкновений с израильскими поселенцами.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 июня.