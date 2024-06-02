Сигнал тревоги прозвучал в Метуле

В 21:14 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Метуле.

Информация уточняется.

В течение дня обстрелу подвергались израильские населенные пункты на всей протяженности границы с Ливаном. В Маргалиот было запущено не менее 10 ракет, 15 – в сторону Кирьят-Шмоны, 2 беспилотника – в сторону Нагарии, 2 противотанковые ракеты в сторону Метулы, 2 беспилотника и 14 ракет – в сторону Кацрина.