Опрос "Кан": лишь треть израильтян считает, что потенциал ХАМАСа будет уничтожен

Опрос, проведенный новостной редакцией "Кан", свидетельствует, что 40% израильтян поддерживают условия соглашения с ХАМАСом, предложенные президентом США Джо Байденом. 27% выступают против, 33% не имеют четкого мнения.

У опрошенных также спросили, возобновит ли Израиль боевые действия в секторе Газы после истечения прекращения огня. 40% считают, что соглашение положит конец войне, 34% полагают, что военные действия возобновятся, оставшиеся 26% не могут дать ответа на этот вопрос.

Респондентам был задан вопрос, верят ли они, что итогом войны станет уничтожение потенциала ХАМАСа. Выяснилось, что так считает только 32% опрошенных. 42% считают, что ХАМАС продолжит править в секторе Газы, 26% не имеют четкого мнения.

В поддержку кандидатуры Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства выступают 30% участников опроса – по сравнению с 25% в январе. 38% хотели бы видеть премьер-министром Бени Ганца = на два процента меньше, чем в январском опросе.

Если бы выборы проводились сегодня, "Махане Мамлахти" получил бы 27 мандатов, "Ликуд" – 21, "Еш Атид" был бы представлен 14 депутами, НДИ – 12, ШАС – 10. "Оцма Йегудит" получила бы 9 мест в Кнессете, фракция "Яадут а-Тора" насчитывала 7 человек, "Авода" – 6, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ по пять депутатов, список "Ционут Датит" провел бы в парламент 4 человек.

Партии МЕРЕЦ, БАЛАД и "Тиква Хадаша" не смогли бы преодолеть электоральный барьер.