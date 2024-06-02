Сигнал тревоги в Нагарии и окрестностях. Поступают сообщения о пожаре

В населенных пунктах на севере Израиля продолжают звучать сигналы тревоги. В 19:19 предупреждение об угрозе проникновения БПЛА получили жители Нагарии, Бен-Ами, Саар, Эврон, Шавей Цион, Бецет, Рош а-Никра, Шломи.

Поступают сообщение о падении ракеты или заминированного беспилотника на здание, приведя к пожару (по данным 12-го телеканала, возгорание произошло на открытой местности: горят сухая трава и кустарник на севере Нагарии).

В последний раз сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА в Нагарии звучал полчаса назад.