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Израиль

Сигнал тревоги в Нагарии и окрестностях. Поступают сообщения о пожаре

время публикации: 02 июня 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 20:39
В Нагарии и окрестностях прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

В населенных пунктах на севере Израиля продолжают звучать сигналы тревоги. В 19:19 предупреждение об угрозе проникновения БПЛА получили жители Нагарии, Бен-Ами, Саар, Эврон, Шавей Цион, Бецет, Рош а-Никра, Шломи.

Поступают сообщение о падении ракеты или заминированного беспилотника на здание, приведя к пожару (по данным 12-го телеканала, возгорание произошло на открытой местности: горят сухая трава и кустарник на севере Нагарии).

В последний раз сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА в Нагарии звучал полчаса назад.

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